मणिपुर के कंगपोकपी में उग्रवादी हमला, दो ग्रामीणों की हत्या कई घर जलाए गए
मणिपुर के कंगपोकपी जिले में सोमवार सुबह संदिग्ध उग्रवादियों के हमले में दो ग्रामीणों की मौत हो गई और एक घायल हो गया।
HighLights
कंगपोकपी में संदिग्ध उग्रवादियों ने दो ग्रामीणों की हत्या की।
एन. तैखांग गांव में हमला, एक घायल, कई घर जलाए गए।
नगा-कुकी हिंसा के बीच सुरक्षा बल क्षेत्र में तैनात।
डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर के कंगपोकपी जिले में सोमवार सुबह संदिग्ध उग्रवादियों ने बंदूक से गोलीबारी करके दो ग्रामीणों की हत्या कर दी और एक अन्य घायल हो गया।
जिले के अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र व्यक्तियों ने टी.वाइचोंग उपखंड के कुकी-आबादी वाले गांव एन. तैखांग में अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई और कई घरों को भी आग लगा दी गई। यह हमला सुबह लगभग 9:30 बजे हुआ। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय लम्तिनथांग और नेइचिन के रूप में की गई है।
65 वर्षीय सेइलुन नाम का एक अन्य व्यक्ति भी इस हमले के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। गोलीबारी के कारण कई ग्रामीण अपने घरों से भागकर नजदीकी जंगलों में शरण लेने को मजबूर हो गए। पहाड़ी गांव में दोनों समुदायों के सशस्त्र समूहों के बीच भारी गोलीबारी जारी थी।
स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सुरक्षा बलों को क्षेत्र में भेजा जा रहा था। यह हमला उस समय हुआ जब संदिग्ध उग्रवादियों ने जिले में एक वाहन पर हमला किया, जिसमें चार नगाओं की हत्या कर दी गई और एक अन्य घायल हो गया।
फरवरी से राज्य में नगा और कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़कने के बाद से 20 से अधिक लोग अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं में मारे जा चुके हैं और कई घर जलाए जा चुके हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)