डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु के एक होटल में प्रेमी-प्रमिका के बीच बहस हो गई तो कथित तौर पर प्रेमी ने तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद 26 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई।

महिला आरोपी से शादी करने की योजना बना रही थी। शुरुआत में उसकी मौत को आत्महत्या माना गया था, लेकिन बाद में यह मामला हत्या की जांच में बदल गया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी को बार-बार टाल रहा था प्रेमी ऐश्वर्या नाम की यह महिला हासन की रहने वाली थी और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। पुलिस के अनुसार, वह और संतोष रिलेशनशिप में थे और शादी करने वाले थे। हालांकि, बताया जा रहा है कि संतोष बार-बार शादी को टाल रहा था।

जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि संतोष के पास ऐश्वर्या की निजी तस्वीरें और वीडियो थे, जिनका इस्तेमाल करके उसने उसे धमकाया। बताया जाता है कि वह ऐश्वर्या पर उससे मिलने के लिए दबाव डाल रहा था। जॉब इंटरव्यू के बहाने प्रेमी से मिलने आई थी ऐश्वर्या 19 नवंबर को ऐश्वर्या ने अपने परिवार को बताया कि वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है, जबकि असल में वह होटल में संतोष से मिलने जा रही थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि बाद में वे दोनों एक लॉज में रुके और शराब पी। जांच के अनुसार, उस शाम दंपति के बीच बहस हो गई थी।

पीटीआई के हवाले से एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐश्वर्या ने संतोष से कहा कि न तो वह और न ही उसका परिवार उस पर भरोसा करता है। बहस के दौरान, उसने कथित तौर पर कहा कि वह अपनी जान दे देगी।

अधिकारी ने बताया कि संतोष ने कथित तौर पर जवाब में कहा, "जो करना है, कर लो।" और फिर उसे हाथ से धक्का दे दिया। इसके चलते ऐश्वर्या का संतुलन बिगड़ गया और वह होटल की खिड़की से नीचे गिर गई।

वह एक बिजली के खंभे पर जा गिरी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को शाम 7:53 बजे एक महिला के नीचे गिरने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है।