केरलम में शराब पीने के दौरान भिड़े दो गुट, धारदार हथियार से हमले में 40 साल के व्यक्ति की मौत

डिजिटल डेस्क, वायनाड। पुलपल्ली में शराब पी रहे लोगों के एक समूह के बीच बहस के बाद तलवार जैसे हथियार से किए गए हमले में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

मरने वाले की पहचान थामरसेरी के कूदाथायी के रहने वाले लाइजू (40) के तौर पर हुई है, जबकि घायल व्यक्ति कोल्लम का रहने वाला शफीक अब्दुल सलाम (35) है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में तमिलनाडु के नागपट्टिनम के रहने वाले पनीरसेल्वम और एगन को हिरासत में लिया है।

किराए के मकान में हुई वारदात पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार रात करीब 9 बजे अनापारा पल्पल्ली में उस किराए के मकान में हुई, जहां वे रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, शराब पीते समय उनके बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर शफीक और लाइजू पर धारदार हथियार (माचे) से हमला कर दिया।