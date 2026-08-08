मक्का रक्षा समझौते का दुरुपयोग कर सकता है पाकिस्तान, भारत के लिए क्यों है चिंता की बात?

जेएनएन, नई दिल्ली। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के बीच शुक्रवार को हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया के बदलते सुरक्षा समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। समझौते के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा।

ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका की सुरक्षा गारंटी को लेकर खाड़ी देशों में बढ़ते अविश्वास ने इस समझौते की जमीन तैयार की है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है और वह सऊदी अरब व तुर्किए के अलावा अन्य अरब देशों को भी इस सुरक्षा ढांचे से जोड़ने की कोशिश कर सकता है। इस समझौते के बाद वह भारत पर भी दोतरफा दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है।

पाकिस्तान के कतर और कुवैत के साथ रक्षा संबंध पीटीआई के अनुसार, पाकिस्तान के कतर और कुवैत के साथ पहले से रक्षा संबंध हैं और इन देशों के भी भविष्य में इस तरह के समझौते से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा होने पर पाकिस्तान की पश्चिम एशिया में रणनीतिक भूमिका बढ़ सकती है। इससे उसे आर्थिक और रक्षा सहयोग के साथ-साथ अपनी क्षेत्रीय कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने का भी अवसर मिलेगा।

सुरक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि पाकिस्तान अपनी बढ़ती रणनीतिक अहमियत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। पश्चिम एशिया में नए सुरक्षा गठजोड़ के मजबूत होने से पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। आशंका यह भी है कि पाकिस्तान भारत के साथ-साथ इजरायल के खिलाफ अपनी भूमिका को सक्रिय करने की कोशिश करे।

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त्रिपक्षीय समझौते को कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान वह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी नीति पर त्रिपक्षीय समझौते को कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व ब्रिगेडियर फारूक हमीद के मुताबिक, किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माने जाने की शर्त पाकिस्तान को भविष्य में भारत के साथ किसी संभावित संघर्ष में कूटनीतिक और रणनीतिक बढ़त देने वाली साबित हो सकती है।

पाकिस्तान पहले से ही इजरायल को मान्यता नहीं देता और फलस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के समर्थन में रहा है। ऐसे में तुर्किए और पाकिस्तान के इजरायल विरोधी रुख का क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, पाकिस्तान के लिए किसी भी नए मोर्चे पर सक्रिय होना उसकी अपनी आर्थिक और सुरक्षा क्षमता पर भी निर्भर करेगा।

ईरानी विदेश मंत्री बोले- मुस्लिम देश एकजुट हों तो हर चुनौती छोटी सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मुस्लिम देशों से अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी शक्तियों पर निर्भरता कम करने की अपील की।