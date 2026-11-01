मध्य प्रदेश: उज्जैन के होटल में बड़ा हादसा, वेस्टेज चैंबर में उतरे चार कर्मचारियों की मौत

जेएनएन, उज्जैन। देवास रोड स्थित होटल श्रीगंगा के वेस्टेज चैंबर में गिरने से चार कर्मचारियों की मौत हो गई। शनिवार देर रात हुए इस हादसे में कुछ अन्य कर्मचारी घायल भी हुए हैं। देर रात तक बचाव कार्य जारी रहा। होटल के दायीं ओर स्थित वेस्टेज चैंबर में मिष्ठान्न, डेयरी उत्पाद आदि का अवशेष फेंका जाता है।

शनिवार रात करीब 10.30 बजे कुछ कर्मचारी सफाई करने चैंबर में उतरे थे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें बचाने के प्रयास में कुछ अन्य कर्मचारी भी गैस की चपेट में आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी मिलने पर एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे।