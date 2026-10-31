दिल्ली के 10 बड़े अग्निकांड: झुग्गियों से लेकर अस्पतालों तक, जब-जब आग ने ली सैकड़ों मासूमों की जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समय-समय पर भीषण अग्निकांडों की चपेट में आती रही है। झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर होटल, फैक्ट्री, अस्पताल और कमर्शियल बिल्डिंग तक हर जगह आग ने कहर बरपाया है।

शॉर्ट सर्किट, ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसी वजहें बार-बार दोहराई जाती हैं, लेकिन सबक नहीं सीखा जाता। पिछले कुछ वर्षों में हुई इन प्रमुख आग की घटनाओं ने सैकड़ों परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है।