महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेनी प्लेन के साथ हादसा, टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला; पायलट सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेनी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यहां टेकऑफ के दौरान प्लेन रनवे पर ही फिसला गया। ट्रेनी प्लेन में सवार पायलट सुरक्षित है।

अधिकारियों ने इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'सोलापुर हवाई अड्डे पर उड़ान भरने की कोशिश के दौरान एक प्रशिक्षण विमान रनवे से फिसल गया। महिला पायलट सुरक्षित हैं।'

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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