महादेव ऐप पर बड़ा एक्शन: को-प्रमोटर रवि उप्पल UAE में गिरफ्तार, भारत लाने की प्रक्रिया शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप के सह-प्रवर्तक (को-प्रमोटर) रवि उप्पल को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है और भारत उसे प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब सीबीआई की एक टीम एक नवंबर को ओमान से उप्पल के दोस्त और महादेव एप के एक अन्य प्रमोटर, सौरभ चंद्राकर को वापस भारत ले आई।

वहां की एक अदालत ने ईडी द्वारा मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में उसके भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी थी। दुबई के अधिकारियों ने 46 वर्षीय उप्पल को तब गिरफ्तार किया, जब भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि सीबीआइ और ईडी उसे भारत वापस लाने के लिए काम कर रही हैं।

इससे पहले 2023 में भी यूएई के अधिकारियों ने उप्पल को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में एजेंसियों को पता चला कि वह आस्ट्रेलिया में है। उप्पल और चंद्राकर, दोनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर का रहने वाला है। एजेंसी के अनुसार, महादेव एप ने 2019-20 में अपना काम शुरू किया था।