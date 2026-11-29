डिजिटल डेस्क, मदुरै। मदुरै में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित उच्ची पिल्लैयार मंदिर के पास 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक श्रद्धालुओं और आम लोगों को कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति दी गई है।

भगवान मुरुगन (अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी) मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए प्रशासनिक रिसीवरों ने रविवार को यह जानकारी दी।

इससे पहले एक रोज पूर्व यानी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शाम पांच बजे तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के शिखर पर स्थित ‘दीपथून’ पर कार्तिगई दीपम जलाया गया था। यह आयोजन रिसीवरों मेघालय हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. वैद्यनाथन और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. पार्थिबन की प्रत्यक्ष निगरानी में हुआ था।