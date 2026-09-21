मदुरै: 25 साल पुरानी रंजिश का खौफनाक अंत, बेटे ने पिता के कातिल को उतारा मौत के घाट; मास्टरमाइंड समेत 12 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मदुरै के सोलाई अलागपुररम के पास, एक 26 साल के युवक ने अपने पिता की हत्या का 25 साल बाद बदला लिया। युवक ने 2001 में हुई पिता की हत्या के एक आरोपी की हत्या करके मौत का बदला लिया। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए पुष्पराज के बेटे बालमुरुगन और 11 अन्य लोगों को पांच घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया।

कैसे लिया पिता की मौत का बदला पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बालमुरुगन और उसके साथी ऑटो-रिक्शा और दोपाहिया वाहनों से आए। उन्होंने सोलाई अलागपुरम के रहने वाले 57 साल के सप्पानी सरवनन पर जयहिंदपुरम के पास एक दुकान के सामने हमला किया। उन्होंने सरवनन और उसके परिवार वालों को पहले घेर लिया और फिर चाकू से हमला किया।

सरवनन के सिर, पेट, कूल्हे और हाथों पर चोट आई। जब सरवनन की पत्नी और बेटे ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो गिरोह ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और उन पर भी हमला कर दिया।

घटना के बाद सरवनन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।