तमिलनाडु में मंदिर की छह एकड़ जमीन हड़पी, DMK नेता समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम स्थित अरुलमिगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर की जमीन धोखाधड़ी से रजिस्टर कराने के आरोप में डीएमके के स्थानीय नेता एम. रामकुमार समेत छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

मंदिर प्रबंधन के संयुक्त आयुक्त शिवरामकुमार की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रामकुमार ने उस समय सत्तारूढ़ डीएमके नेता होने की हैसियत का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेजों के जरिए मंदिर की 7,515 वर्ग फुट जमीन अपने नाम पर रजिस्टर करा ली।

राज्य के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त मंत्री एस. रमेश (टीवीके) ने कहा कि डीएमके के इस स्थानीय पदाधिकारी ने सबको धोखा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके का चुनाव शिविर कार्यालय अवैध रूप से रजिस्टर की गई इसी जमीन पर चल रहा है। मंत्री ने पूर्व एचआर एंड सीई मंत्री और कुछ अधिकारियों की संभावित संलिप्तता का भी जिक्र किया।

रामकुमार ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में पहले से ही एक केस लंबित है। कैसे हुआ कथित घोटाला एफआईआर के अनुसार, श्रीरंगम मंदिर के पास कुल 5 एकड़ 87 सेंट जमीन है। इसमें से एक हिस्से पर सरकारी अस्पताल किराए पर चल रहा है। सर्वे नंबर 762 की 7,515 वर्ग फुट जमीन को 2022 में अवैध रूप से रामकुमार के नाम ट्रांसफर कर दिया गया।

एफआईआर में रामकुमार के अलावा पद्मा रेंगराजन, विजया कृष्णसामी, आर. साउंदरराजन, वेंकटवरधन और तत्कालीन श्रीरंगम सब-रजिस्ट्रार का नाम भी शामिल है। पद्मा रेंगराजन और विजया कृष्णसामी ने कथित तौर पर 5 दिसंबर 2022 को 1.45 करोड़ रुपये में यह जमीन रामकुमार को बेची। दो दिन बाद साउंदरराजन और विजया कृष्णसामी ने हिस्सेदारी का दावा करते हुए 72.5 लाख रुपये का सेल डीड रजिस्टर कराया।