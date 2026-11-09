लालकृष्ण आडवाणी के 100वें वर्ष में प्रवेश पर भाजपा मुख्यालय में हवन पूजन, पीएम मोदी ने की मुलाकात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने रविवार को अपने संस्थापक सदस्यों में शामिल और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के 100वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर राष्ट्रीय मुख्यालय में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया।

दीवाली के पावन पर्व के साथ संजोए गए इस विशेष समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके आवास पर जाकर उन्हें अपनी आत्मीय शुभकामनाएं दीं। समारोह के दौरान सुबह आयोजित हवन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, आडवाणी की पुत्री प्रतिभा आडवाणी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उनके लंबे सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण और संगठनात्मक योगदान को दर्शाने वाला एक 20 मिनट का विशेष वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें उनके जीवन के अहम पड़ावों और भाषणों को याद किया गया।

बता दें कि एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष लेख के जरिये आडवाणी की वैचारिक स्पष्टता, बौद्धिक कुशाग्रता और छद्म सेकुलरिज्म को बेनकाब करने की उनकी अद्भुत क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी ने मिलकर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया।

आठ नवंबर, 1927 को जन्मे भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष लालकृष्ण आडवाणी के जीवन की यात्रा देश-विभाजन के भीषण संताप से लेकर जनसंघ को मजबूत करने, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने, सोमनाथ से अयोध्या तक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकालने और सरकार में रहकर देश की सेवा करने तक के गौरवशाली अध्यायों से भरी है। इस भावपूर्ण आयोजन ने उनके विराट व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को एक बार फिर जीवंत कर दिया।

राष्ट्रीय हितों पर सत्ता-विपक्ष को एक होना चाहिए- नितिन नवीन भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कहा कि विपक्ष को आडवाणी जी से सीख लेनी चाहिए कि देश के सामने संकट आने पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने संसद में आडवाणी के उन भाषणों को याद किया, जिनमें उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर हमेशा सरकार के साथ खड़े रहने का स्पष्ट संदेश दिया था।