नई दिल्ली, शशांक शेखर मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा ने विशेष रूप से सिडनी में रहने वाले भारतीय समुदाय के भीतर बहुत उत्साह पैदा किया है। सिडनी की भारतीय आबादी ने 'लिटिल इंडिया' के रूप में जाना जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक केंद्र बनाया है, जहां परंपराओं, व्यंजनों और उत्सवों का एक समृद्ध चित्र शहर के महानगरीय चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। हैरिस पार्क की तरफ जाने वाली सड़कों को पीएम मोदी के स्वागत के लिए नारंगी, सफेद और हरे रंग के रंगों में सजाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने सिडनी में एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की एक सड़क का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर ''लिटिल इंडिया'' कर दिया। हैरिस पार्क पश्चिमी सिडनी में एक केंद्र है जहां भारतीय समुदाय दिवाली और ऑस्ट्रेलिया दिवस जैसे त्योहारों और कार्यक्रमों का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, "मुझे अहमदाबाद में भारतीय धरती पर प्रधानमंत्री अल्बनीज जी का स्वागत करने का अवसर मिला। आज उन्होंने यहां 'लिटिल इंडिया' की आधारशिला के अनावरण में मेरा साथ दिया।"

'लिटिल इंडिया' के रूप में जाना जाने वाला हैरिस पार्क असंख्य भारतीय रेस्तरां, किराना स्टोर, बुटीक और सांस्कृतिक केंद्रों का घर है। यह क्षेत्र भारत के स्थलों, ध्वनियों और स्वादों के लिए जाना जाता है, भारतीय प्रवासियों के लिए अपनेपन की भावना और आगंतुकों के लिए एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। हैरिस पार्क, सिडनी का 'लिटिल इंडिया', अपनी पेशकशों के लिए प्रसिद्ध है।

ताजा पके हुए मसालों की सुगंध हवा में फैलती है, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को समान रूप से लुभाती है। प्रामाणिक स्ट्रीट फूड से लेकर शानदार करी तक, इस क्षेत्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों को परोसने वाले ढेर सारे भारतीय रेस्तरां हैं।

हैरिस पार्क को 'लिटिल इंडिया' घोषित करने की घोषणा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने की थी क्योंकि उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रम में मोदी का स्वागत किया था। पीएम मोदी ने इस विशेष भाव के लिए अल्बनीज को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान कहा, "धन्यवाद मेरे दोस्त एंथोनी।" उन्होंने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई समाज के लिए भारतीय समुदाय की मान्यता है। उन्होंने कहा, "मैं इस विशेष सम्मान के लिए न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पररामट्टा शहर के मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षदों को धन्यवाद देता हूं।"

आधिकारिक तौर पर 'लिटिल इंडिया' क्षेत्र का नामकरण करने का पहला प्रस्ताव 2015 में बनाया गया था। इससे पहले औपचारिक रूप से उपनगर को 'लिटिल इंडिया' के रूप में घोषित करने का प्रयास रोक दिया गया था, जब भौगोलिक नाम बोर्ड ने पैरामैटा काउंसिल को विपणन सामग्री में इस शब्द का उपयोग बंद करने के लिए कहा था क्योंकि यह "भ्रम पैदा करता है"।

पैरामैटा काउंसिल ने कहा है कि वह भौगोलिक नाम बोर्ड के साथ विचार-विमर्श जारी रखे हुए है और अभी तक 'लिटिल इंडिया' नाम देने के लिए एक औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पररामट्टा के बगल में एक छोटा सा उपनगर हैरिस पार्क, लेबनान, इटली, ग्रीस और चीन के प्रवासियों का घर है। पश्चिमी सिडनी उपनगर के भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भी अपने क्षेत्र का नाम 'छोटा भारत' रखने के लिए नए सिरे से आह्वान किया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में यह भारतीय प्रवासियों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की जनगणना से पता चला है कि हैरिस पार्क के 5,043 निवासियों में से 45 प्रतिशत भारतीय मूल के हैं। हैरिस पार्क में लगभग हर दूसरा आदमी भारतीय है या फिर भारत से जुड़ा हुआ है।

हैरिस पार्क के 15 फीसदी निवासी गुजराती बोलते हैं। 11 फीसदी ऐसे लोग हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है। 5 फीसदी लोग पंजाबी भी बोलते हैं। इसके अलावा तेलगू और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी-खासी है। यही कारण है कि हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया जा रहा है।

