पीटीआई, पुणे। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद पुणे के सिंहगढ़ रोड स्थित अमेजन और बिगबास्केट के डार्क स्टोर्स के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए।

निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में उपयोग की समय सीमा खत्म हो चुके खाद्य उत्पाद, अस्वच्छ स्थितियां और अनुसूची-चार के प्रविधानों का उल्लंघन पाया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की गई।

डार्क स्टोर रिटेल या गोदाम जैसी ऐसी जगहें होती हैं, जिन्हें खास तौर पर ऑनलाइन ऑर्डर पूरे करने के लिए बनाया जाता है। ये ऐसे छोटे आपूर्ति केंद्र होते हैं, जहां आम ग्राहकों का आना-जाना नहीं होता।

वहां अधिक मांग वाली वस्तुएं रखी जाती हैं, ताकि ऑनलाइन ऑर्डर की बहुत तेजी से आपूर्ति की जा सके। गजानन इन्वेंटरीज द्वारा संचालित अमेजन ‘डार्क स्टोर’ के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को उपयोग की समय सीमा समाप्त हो चुके लड्डू, पेड़े और अन्य खाद्य उत्पाद मिले।