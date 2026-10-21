टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: पुलिस के रडार पर लॉरेंस का 'राइट हैंड' रंदीप मलिक, जेल में बंद बिश्नोई भाइयों से भी होगी पूछताछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही हैं। वहीं इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शीर्ष अमेरिकी ऑपरेटिव रंदीप मलिक की भूमिका की जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर अनिल पंडित ने हमले की जिम्मेदारी ली है, फिर भी मलिक पर फोकस है।

सूत्रों के अनुसार, मलिक लॉरेंस और उसके भाई अनमोल दोनों के बेहद करीबी माना जाता है। अनमोल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं, जबकि लॉरेंस गुजरात की जेल में। दोनों से जल्द पूछताछ होने की संभावना है। पंडित और टाइगर श्रॉफ के शूटर रेहान दोनों कुछ महीने पहले तक मलिक के अधीन काम करते थे और उन्हें उनके आदमी माना जाता था। रेहान को पहले भी मलिक और पंडित ने सोनीपत में एक फायरिंग की घटना के लिए तैनात किया था। सूत्रों का कहना है कि रेहान को वही अमेरिकन ड्रीम दिखाया गया जो मलिक ने पहले पंडित को दिखाया था। पंडित को सिद्दू मूसेवाला हत्याकांड के कुछ महीने बाद डंकी रूट से कैलिफोर्निया भेजा गया था और युवाओं को भर्ती करने के लिए उनकी मिसाल दी जाती थी। पंडित पिछले साल तक मलिक के लिए डब्बा कॉल्स (छिपे हुए वोआईपी कॉल) संभालते थे। मलिक ने खुद पंडित को ट्रेनिंग दी थी।