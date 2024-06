Kuwait Fire: कुवैत से केरल लाए गए 45 भारतीयों के शव, कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी

उधर, केरल के राजस्व मंत्री के. राजन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां कुवैत में आग की घटना में 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान पहुंचा।

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह त्रासदी इतनी बड़ी है कि यह प्रवासी समुदाय पर आघात है। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने केरल की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की। व्यक्तिगत क्षति हर घर की है जो इस त्रासदी से प्रभावित हुआ है। सुरेश गोपी ने कहा कि भारत सरकार उचित कार्रवाई और निर्णय लेगी और बहुत उचित राहत प्रदान करेगी।

#WATCH | Ernakulam: Union Minister Suresh Gopi says, "The tragedy is so voluminous and impactful, that it is a thud on the 'pravaasi' community, which helped the economic situation in Kerala... The state and the country have very high regard for the 'pravaasi' community and it is… https://t.co/TV1OMN3Hxy pic.twitter.com/VVpDjLDZwG— ANI (@ANI) June 14, 2024