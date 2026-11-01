केरलम के कोट्टायम में कई गाड़ियां आपस में भिड़ीं, 12 लोग घायल
केरल के कोट्टायम जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोग घायल हो गए। कंजीरापल्ली के पास ...और पढ़ें
HighLights
कोट्टायम में मल्टी-वाहन दुर्घटना में 12 लोग घायल हुए।
चार कार, ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहन आपस में टकराए।
तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के कोट्टायम जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना कंजीरापल्ली के पास हुई, जिसमें चार कार, एक ऑटो रिक्शा और एक दोपहिया वाहन आपस में टकरा गए।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब एक कार किसी अन्य वाहन को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ऑटो रिक्शा से जा टकराई। इसके बाद पीछे से आ रही अन्य कारें और दोपहिया वाहन भी नियंत्रण खो बैठे और आपस में भिड़ गए, जिससे यह मल्टी-वाइकल दुर्घटना हो गई।
घायलों की क्या है स्थिति?
पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। गनीमत यह रही कि इनमें से 9 लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद राहत मिल गई।
हालांकि, गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को फ्रैक्चर (हड्डियों में टूटन) होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया।