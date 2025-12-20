कोपौ फूल के खंभे और बांस का डिजाइन... गुवाहाटी में बना भारत का पहला नेचर थीम वाला एयपोर्ट टर्मिनल क्यों है खास?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के अपने दो दिन के दौरे के दौरान गुवाहाटी में लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने असम में करीब 15,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का भी अनावरण किया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के लोग भारत के पहले नेचर थीम वाले एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के लिए कल आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ आपके नेतृत्व और असम को एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के तौर पर बढ़ावा देने की आपकी प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो पाया है।"

पीएम मोदी ने शेयर की थी टर्मिनल की झलक प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नए नेचर-थीम वाले एयरपोर्ट टर्मिनल की एक झलक शेयर की थी और कहा था कि यह टर्मिनल असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "बढ़ी हुई क्षमता का मतलब है बेहतर 'ईज ऑफ लिविंग' और साथ ही कॉमर्स और टूरिज्म को भी बढ़ावा।"