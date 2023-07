राज्यसभा का संचालन करने वाली नगालैंड की पहली महिला सदस्य बनीं कोन्याक, सदस्यों ने मेज थपथपाकर किया अभिनंदन

सदन में मौजूद सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन किया। जब यह विधेयक पारित हुआ उस समय कोन्याक ही पीठासीन उपाध्यक्ष के रूप में आसीन थीं। उच्च सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। आपको बता दें कि विधेयक पर चर्चा के दौरान मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

