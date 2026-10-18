कोलकाता भगदड़: पूजा पंडाल आयोजकों समेत 12 लोग हिरासत में, सीएम ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश
कोलकाता के चोरबागान क्षेत्र में स्थित सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम को हुई भगदड़ में 19 लोगों की ...और पढ़ें
HighLights
पंडाल हॉपर्स की भारी भीड़ और बारिश के कारण हालात बिगड़े
घटना लगभग 7:40 बजे गिरिश पार्क थाना क्षेत्र में हुई
पीड़ितों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की सहायता राशि
एएनआई, कोलकाता। कोलकाता के चोरबागान क्षेत्र में स्थित सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम को हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।
घटना लगभग 7:40 बजे गिरिश पार्क थाना क्षेत्र में हुई। पंडाल हॉपर्स की भारी भीड़ और बारिश के कारण हालात बिगड़े। बारिश शुरू होते ही पंडाल के बाहर इंतजार कर रहे लोग अंदर की ओर दौड़ पड़े। कुछ लोग सड़क पर गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई।
कोलकाता पुलिस के अनुसार, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कुछ पूजा आयोजक भी शामिल हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी घायलों को बचाकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही, निष्पक्ष जांच के लिए हम एक मौजूदा जज की देखरेख में एक एसटीएफ (विशेष कार्य बल) गठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे। मैं सभी घायलों के जल्द और पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि कई लोग बेहोश हो गए थे। कुछ को मोटरसाइकिलों पर ले जाया जा रहा था। चारों तरफ यही नजारा था और भीड़ बहुत ज्यादा थी।”
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंचीं।
पंडाल को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। लालबाजार कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 18003455678 और 03322141310 जारी किए गए हैं।