कोलकाता भगदड़: पूजा पंडाल आयोजकों समेत 12 लोग हिरासत में, सीएम ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश

एएनआई, कोलकाता। कोलकाता के चोरबागान क्षेत्र में स्थित सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम को हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

घटना लगभग 7:40 बजे गिरिश पार्क थाना क्षेत्र में हुई। पंडाल हॉपर्स की भारी भीड़ और बारिश के कारण हालात बिगड़े। बारिश शुरू होते ही पंडाल के बाहर इंतजार कर रहे लोग अंदर की ओर दौड़ पड़े। कुछ लोग सड़क पर गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई।

कोलकाता पुलिस के अनुसार, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कुछ पूजा आयोजक भी शामिल हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी घायलों को बचाकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही, निष्पक्ष जांच के लिए हम एक मौजूदा जज की देखरेख में एक एसटीएफ (विशेष कार्य बल) गठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे। मैं सभी घायलों के जल्द और पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।