'भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है', रिजिजू ने कहा- विदेशी फंडिंग पर नजर रखने के लिए FCRA जरूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज बुधवार, 12 अगस्त को सदन में बोलेते हुए विदेशी फंडिंग रेगुलेटरी बिल (FCRA) के खिलाफ विपक्ष के गुमराह करने वाले अभियान की कड़ी आलोचना की।

किरेन रिजिजू ने कहा, 'भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और विदेशी फंड खर्च करने के लिए नियम-कानून होने चाहिए।'

विपक्ष ने FCRA पर उठाए सवाल

NGOs को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के रेगुलेशन में कमियों को दूर करने और धर्म-परिवर्तन को रोकने के मकसद से लाए गए इस प्रस्तावित कानून की विपक्ष आलोचना कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह अल्पसंख्यक-विरोधी विधेयक है।