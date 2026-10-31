'कांग्रेस लगातार तीन चुनाव क्यों हारी?', दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली से पहले किरेन रिजीजू ने पूछे सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने जा रही इंडी गठबंधन की महारैली को लेकर देशभर की सियासत में गर्माहट तेज है।

ऐसे में इस महारैली ठीक एक दिन पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी के सामने 5 बड़े और कड़े सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कांग्रेस को खुली चुनौती दी है।

पहला सवाल- 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कांग्रेस की महारैली से पहले पहला सवाल पूछा कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव उस चुनाव आयोग द्वारा कराए गए थे, जिसके सदस्यों को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए (UPA) सरकार ने ही नियुक्त किया था, तो ऐसे में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर कैसे सिमट गई थी?

दूसरा सवाल हालिया हार पर रिजिजू ने पूछा कि वर्तमान CEC ज्ञानेश कुमार 2024 के आम चुनावों के समय मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे उन्हें चुनाव से ठीक पहले EC नियुक्त किया गया था और 2025 में शीर्ष पद पर प्रमोट किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस 2024 का चुनाव क्यों हार गई और उसे लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना क्यों करना पड़ा?

तीसरा सवाल इस्तीफे और माफी पर केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि यदि कांग्रेस का यह दावा है कि चुनाव भाजपा के पक्ष में मैनेज किए जाते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवाएगी और जनता से माफी मांगेगी, जहां 2014 से 2026 के बीच कांग्रेस या उसके सहयोगियों की सरकारें बनी हैं?

मतदाता सूची को लेकर पूछा चौथा सवाल किरेन रिजजू ने आगे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वोटर लिस्ट से अवैध प्रवासियों, मृत व्यक्तियों और अपनी जगह बदल चुके लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं?

इसके अलावा पांचवा सवाल रिजिजू ने पुराने संशोधनों को लेकर पूछा। उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से इससे पहले की गई 8 ऐसी ही रिविजन प्रक्रियाएं भी अवैध थीं? पूरा विवाद क्या है? गौरतलब है कि विपक्षी इंडी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव में हेरफेर करने और भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। इसी के विरोध में रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली चलो रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे।