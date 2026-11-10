केरलम में हिंदू-मुस्लिम एकता के मिसाल बने दो मुस्लिम भाई, हिंदू महिला की चिता को दी मुखाग्नि

डिजिटल डेस्क, वायनाड। केरलम में दो मुस्लिम भाइयों ने 85 वर्षीय हिंदू महिला का अंतिम संस्कार किया। वे पांच दशकों से उनकी देखभाल कर रहे थे और अपनी मां की तरह मानते थे।

परिवार के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मुप्पैनाद पंचायत के चित्रगिरी में रहने वाली कल्याणी अम्मा का निधन हो गया। उनका कोई बच्चा या अन्य रिश्तेदार नहीं था। ऐसे में रज्जाक और सुलेमान आगे आए और उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया।

दोनों भाइयों और उनके परिवार के कल्याणी अम्मा के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे, क्योंकि वे लगभग 50 वर्षों तक उनके पड़ोसी रहे थे। उन्होंने हमेशा कल्याणी अम्मा का ख्याल रखा, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया, दवाओं का इंतजाम किया और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल भी ले गए।

वे परिवार के उत्सवों में भी शामिल होती थीं, और समय के साथ उनके बीच का स्नेह और गहरा होता गया। परिवार के लोगों ने बताया कि कल्याणी अम्मा की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद रज्जाक और सुलेमान ही उनका अंतिम संस्कार करें, जिन्हें वह अपने सगे बेटों की तरह मानती थीं। उनकी इसी इच्छा के कारण दोनों भाइयों ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी।