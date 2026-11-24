डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य की तेल कंपनियों के ई20 पेट्रोल नमूनों में 31 प्रतिशत से अधिक एथनॉल पाए जाने के बाद केरलम सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है।

पत्र में केंद्र से तेल कंपनियों के एथनॉल मुक्त शत प्रतिशत पेट्रोल का नमूना लेने में मदद की अपील की है। सरकार का कहना है कि वह राज्य में हो रही तेल बिक्री में एथनॉल की मात्रा की जांच करना चाहती है।

सोमवार को राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री सुरेश गोपी को इस संबंध में पत्र लिखा। उन्होंने अपील की कि कंपनियां बगैर देर किए इन नमूनों को सरकार के हवाले करें। अपने पत्र में जैकब ने कहा कि सरकार को तमाम हिस्सों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि एथनॉल मिश्रण से वाहनों के इंजनों पर असर पड़ रहा है।