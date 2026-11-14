केरल: प्रेमी का अपहरण कर हत्या कराने के लिए किशोरी ने दोस्तों को दी सुपारी; हमले में बाल-बाल बचा युवक

डिजिटल डेस्क, कोचि। केरल के मलप्पुरम जिले में एक 19 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्तों को उसका अपहरण करने, लूटने और हत्या करने की सुपारी दे दी। हालांकि, इस जानलेवा हमले में युवक किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रेमी को जाल में फंसाया एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पलक्कड़ जिले के पट्टाम्बी की रहने वाली 19 वर्षीय सफाना ने अपने प्रेमी को खत्म करने के लिए तिरूर की अपनी दो सहेलियों नादिया (20) और रबीबा (25) तथा दो पुरुष साथियों इरशाद (28) और अजहरुद्दीन (25) के साथ मिलकर साजिश रची। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वारदात में शामिल दोनों पुरुष आरोपी इरशाद और अजहरुद्दीन हिस्ट्रीशीटर हैं।

कार में अगवा कर बेरहमी से पीटा आरोपियों ने पट्टाम्बी निवासी युवक को देर रात बहला-फुसलाकर तिरूर बुलाया, जहां एक आरोपी उसे सफाना से मिलवाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया। वहां पहले से घात लगाए बैठे अन्य आरोपियों ने युवक को जबरन कार में खींच लिया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसका मोबाइल फोन लूट लिया।