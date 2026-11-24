केरलम के स्कूल में चली गोली, 9वीं कक्षा का छात्र घायल; दूसरा छात्र लेकर आया था हथियार
केरलम के त्रिताला स्थित एक सरकारी स्कूल में गोली चलने से 9वीं कक्षा का एक छात्र घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, स्कूल का ही एक अन्य छात्र हथियार लेकर आया था और घटना की जांच जारी है।
HighLights
केरल के त्रिताला स्कूल में गोलीबारी, 9वीं का छात्र घायल।
घायल छात्र की हालत स्थिर, डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया।
पुलिस जांच कर रही, दूसरा छात्र देसी कट्टा लेकर आया था।
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरुम। केरलम के उत्तरी जिले में स्थित त्रिताला के पास एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। इस घटना में 9वीं कक्षा का एक छात्र घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है।
पुलिस के मुताबिक, स्कूल के ही एक अन्य छात्र पर हथियार लेकर स्कूल आने का आरोप है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि किन परिस्थितियों में यह गोली चली।
घायल छात्र की हालत खतरे से बाहर
घटना के तुरंत बाद घायल छात्र को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि डॉक्टरों के अनुसार छात्र को लगी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं और उसकी हालत स्थिर है।
देसी कट्टा होने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि स्कूल लाया गया हथियार एक देसी कट्टा था। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि यह खतरनाक हथियार छात्र के पास कहां से आया और वह इसे लेकर स्कूल परिसर के अंदर तक कैसे पहुंच गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है।