डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरुम। केरलम के उत्तरी जिले में स्थित त्रिताला के पास एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। इस घटना में 9वीं कक्षा का एक छात्र घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

पुलिस के मुताबिक, स्कूल के ही एक अन्य छात्र पर हथियार लेकर स्कूल आने का आरोप है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि किन परिस्थितियों में यह गोली चली। घायल छात्र की हालत खतरे से बाहर घटना के तुरंत बाद घायल छात्र को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि डॉक्टरों के अनुसार छात्र को लगी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं और उसकी हालत स्थिर है।