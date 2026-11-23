डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम में पारे की अधिकता वाली त्वचा की क्रीम इस्तेमाल करने के बाद उग्रापुरम की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के किडनी को नुकसान पहुंचने समेत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने पर रविवार रात को एरीकोड पुलिस ने क्रीम निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं, राज्य सरकार ने भी नकली प्रसाधनों को लेकर एक व्यापक जांच शुरू कर दी है।

केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने नकली सौंदर्य प्रसाधनों और प्रोटीन पाउडर की जांच समेत राज्यव्यापी कार्रवाई का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि ऐसे बिना मंजूरी वाले सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पाद पाकिस्तान तथा मंगलुरु-कासरगोड क्षेत्र से आ रहे हैं।