रिश्वतखोरी मामले में केरलम सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सीएम विजयन के खिलाफ ED की रिपोर्ट पर दिए जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिपोर्ट और कानूनी सलाह के आधार पर केरलम सरकार ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और उनके पति पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई के लिए पुलिस व क्राइम ब्रांच को निर्देश दे दिए हैं। यह मामला सीएमआरएल कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन-देन और रिश्वत के आरोपों से संबंधित है।

अटॉर्नी जनरल की कानूनी सलाह पर कार्रवाई राज्य सरकार को इस मामले में ईडी के निष्कर्षों के आधार पर अटॉर्नी जनरल जाजू बाबू से कानूनी सलाह मिली थी। बताया जा रहा है कि एजी ने आकलन करने के बाद विजयन और अन्य के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी कि केंद्रीय एजेंसी को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की ओर इशारा करने वाले सबूत मिले हैं।

ईडी ने इस महीने की शुरुआत में राज्य के डीजीपी को एक पत्र भेजकर विजयन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की मांग की थी। यह मांग उन सबूतों के आधार पर की गई थी, जिनमें पाया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कोच्चि स्थित खनिज निर्माता कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से अपनी बेटी वीणा टी और उनकी बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक के माध्यम से रिश्वत ली थी।