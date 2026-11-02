केरलम में सोशल मीडिया पर सख्ती की तैयारी, महिलाओं से बदसलूकी रोकने के लिए सख्त कानून

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। सोशल मीडिया पर महिलाओं से बदसलूकी रोकने के लिए केरलम सरकार सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री वीडी. सतीशन ने सोमवार को कहा कि इंटरनेट मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और उत्पीड़न से निपटने के लिए मौजूदा कानून बहुत कम प्रभावी हैं। इसी वजह से सरकार विशेष कानून लाने पर विचार कर रही है।

प्रस्ताव के कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है। सतीशन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला नीति बनाने के लिए आयोजित संगोष्ठी के उद्घाटन के बाद कहा, सरकार कानून लाकर सोशल मीडिया पर महिलाओं पर हमला करने वालों को जेल भेजने के बारे में सोच रही है।

क्या है केरलम सरकार का लक्ष्य? सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट मीडिया पर किसी भी महिला का अपमान न किया जाए। सतीशन ने उम्मीद जताई कि 'मकल्कोप्पम' पहल के माध्यम से तैयार महिला नीति पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है।