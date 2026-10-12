मिनी कूपर से तीन लोगों को रौंदने वाले रईसजादे का पुराना वीडियो आया सामने, 220 kmph की रफ्तार से चलाता दिखा कार

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। कोच्चि के नेदुम्बसेरी एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार मिनी कूपर कार की टक्कर में तीन युवाओं की मौत के मामले में अब नई बात सामने आई है।

कार चला रहे 19 साल के युवक सुहेल सजीव की मां का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे बता रही हैं कि उन्होंने अपने बेटे को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर यह लग्जरी कार क्यों दिलाई थी।

रफ्तार ने ली तीन युवाओं की जान

रविवार तड़के केरल के एर्नाकुलम जिले में नेडुम्बसेरी के पास तीन छात्रों को ले जा रहे स्कूटर को मिनी कूपर कार ने टक्कर मार दी। हादसे में देविका (21), गोपिका (22) और इजाज (21) की मौत हो गई।

वे एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी रात करीब 1:45 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने कार चालक सुहेल सजीव को गिरफ्तार कर लिया है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सवार सड़क पर गिर पड़े, जबकि कार स्कूटर को करीब 100 मीटर तक घसीटती हुई ले गई। देविका और गोपिका की मौके पर ही मौत हो गई।

इजाज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में गंभीर चोटों के कारण उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने सुहेल के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। उस पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है।

आरोपी की मां ने वीडियो किया शेयर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सुहेल की मां यह बताती दिख रही हैं कि उन्होंने उसे मिनी कूपर कार इसलिए दिलाई क्योंकि वह लंबे समय से ऐसी कार चाहता था।

मलयालम भाषा में बने इस वीडियो में वह उसकी इच्छा पूरी होने पर परिवार की खुशी का ज़िक्र करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने दिसंबर में अपने जन्मदिन के आस-पास यह गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा था, और बाद में इसे तोहफे के तौर पर दिलाने का इंतजाम किया।