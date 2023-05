मलप्पुरम (केरल), एजेंसी। केरल में मलप्पुरम जिले में नाव पलटने से सात बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो चुकी हैं। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। अधिकारी ने बताया कि थूवलथीरम समुद्र तट के पास हुई पर्यटक नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम को नाव पलटने के बाद आठ लोगों को बचाया गया और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

केरल सरकार ने मलप्पुरम जिले में हुए नाव हादसे मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।

वहीं, इस हादसे के बाद मौके पर बचाव अभियान भी जारी है। भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर को तलाशी और बचाव अभियान में मदद के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और भारतीय तट रक्षक दल की टीम मौके पर पहुंच गई है और लापता लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है।

मलप्पुरम नाव हादसा: भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर को तलाशी और बचाव अभियान में मदद के लिए बुलाया गया है।

बता दें कि मलप्पुरम जिले के तानुर इलाके में थूवलथीरम समुद्र तट के निकट रविवार शाम एक हाउसबोट पलट गई थी, इसमें सवार महिलाओं और बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा लगभग 7:30 बजे हुआ था।

जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि जिन 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान कर ली गई है। अधिकारी ने कहा कि हमने सभी एजेंसियों से मदद मांगी है। एनडीआरएफ और तटरक्षक बल की टीमें पहले ही मौके पर पहुंच चुकी हैं। हमने नौसेना से भी मदद मांगी है। अधिकारी ने कहा कि डूबे हुए जहाज में लोगों की सही संख्या का पता नहीं चल पाया है।

केरल के मलप्पुरम जिले में कल रात एक पर्यटक नौका पलटने के बाद तलाशी और बचाव अभियान जारी है।

अब तक इस घटना में 21 लोगों की मौत हो चुकी है।