मलप्पुरम, एएनआइ। केरल में मलप्पुरम जिले के तानुर इलाके में ओट्टुम्पुरम के समीप एक हाउसबोट रविवार शाम को डूब गई, जिससे उसमें सवार सात बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना स्थल से मिली सूचना के अनुसार नौका पर करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 22 की मौत हो गयी जबकि करीब 9 यात्रियों को नजदीकी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

केरल के मंत्री वी अब्दुर्रहमान ने बताया कि यह हादसा शाम करीब सात बजे हुआ। उन्होंने बताया कि अभी हादसे की वजह का पता नहीं चला है और डूबी हुई नौका को तट तक लाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया और मलप्पुरम जिला कलेक्टर को आपातकालीन बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया। बयान में कहा गया है कि अग्निशमन, पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी तथा स्थानीय लोग बचाव अभियान में शामिल थे। सीएम आज घटनास्थल का दौरा भी करेंगे।

सीएम कार्यालय के अनुसार, सोमवार का दिन आधिकारिक शोक का दिन घोषित किया गया है और साथ ही पीड़ितों के सम्मान में सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।

Atleast 21 people dead after a tourist boat capsized in Kerala's Malappuram district. NDRF on the spot; search still underway for other victims.

