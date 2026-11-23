डिजिटल डेस्क, कन्नूर। केरलम की स्थानीय अदालत ने सोमवार को पय्यान्नूर में 2016 में माकपा नेता सीवी धनराज की हत्या के मामले में भाजपा-संघ के तीन कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया और 16 अन्य को बरी कर दिया। अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी।

तलिपरंबा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एन. प्रशांत ने टीपी बीजू (34), एम विपिन (34) और एम वैषाख (31) को दोषी पाया। विपिन और वैषाख दोनों भाई हैं। दोषी ठहराए गए लोग हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे। एझिमला में माकपा के शाखा सचिव रहे धनराज की 11 जुलाई, 2016 को रामंथली में घर लौटते समय धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावरों का एक समूह मोटरसाइकिलों पर उनके घर के पास पहुंचा और धारदार हथियारों से हमला किया। उनकी मां और पत्नी के सामने उन पर वार किए गए और चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई।