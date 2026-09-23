केरल हाई कोर्ट ने आबकारी मामले में न्यूज चैनल के एमडी को दी जमानत, शराब की बोतलें हुईं थी बरामद

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक निजी मलयालम न्यूज चैनल (रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी) के प्रबंध निदेशक एंटो आगस्टीन को आबकारी मामले में जमानत दे दी है। यह मामला उनके वायनाड स्थित पैतृक घर से तय सीमा से अधिक शराब की बोतलें बरामद होने के बाद दर्ज किया गया था।

जस्टिस कौसर एडप्पागाथ ने यह राहत देते हुए कहा कि आगस्टीन के खिलाफ अतीत या वर्तमान में विदेशी शराब से जुड़ा कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक आरोपित के खिलाफ एक से अधिक मामले या आपराधिक इतिहास न हो, तब तक इस तरह के मामलों में जमानत दी जाती है।

अदालत में क्या तर्क दिया गया? सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष के निदेशक (डीजीपी) टी. असफ अली ने तर्क दिया कि आगस्टीन "धन और ताकत" वाले व्यक्ति हैं और पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को पुलिस के हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हालांकि जांच में सहयोग के लिए उस पर शर्तें जरूर लगाई जा सकती हैं।