केरलम में iPhone और बाइक के शौक में 13 साल की पोती बनी कातिल, दोस्तों के साथ मिलकर की दादा की हत्या

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के अलाप्पुझा जिले के करुवट्टा में एक किराए के घर में 65 साल के एक बुजुर्ग की लाश मिली। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे। पुलिस को शक है कि इस हत्या की साजिश उनकी 13 साल की पोती ने रची थी।

पुलिस के मुताबिक, लड़की ने अपने दादा शिवनकुट्टी की हत्या के लिए अपने दोस्तों को काम पर रखा था। पुलिस को शक है कि किशोरों ने हत्या का वीडियो भी बनाया और बाद में वह फुटेज लड़की को दिखाया, जो उस समय अपने दादा से दूर रह रही थी।

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, वह हिरासत में है और उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है। फोन रिकॉर्ड की जांच के दौरान पुलिस को मिला अहम सुराग शुरुआत में पुलिस को लूटपाट का शक हुआ क्योंकि बेडरूम की अलमारी टूटी हुई मिली और सोने के गहने व नकदी गायब थी। घर से कथित तौर पर छह सॉवरेन सोना चोरी हुआ था। बाद में जांच परिवार की ओर मुड़ी और फोन रिकॉर्ड की जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिला।

शिवनकुट्टी के हाथ-पैर घर में मौजूद चादर और दूसरी चीजों से पीछे बांधे गए थे। पुलिस को शक है कि गला घोंटकर उनकी हत्या की गई। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, घटनास्थल के पास मिर्च पाउडर भी बिखरा हुआ मिला।

खुद के लिए iPhone, बॉयफ्रेंड के लिए बाइक पुलिस के मुताबिक, लड़की खुद के लिए iPhone और अपने बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदना चाहती थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस को शक है कि वह शिवनकुट्टी से नाराज थी क्योंकि वे उसे बार-बार फोन इस्तेमाल करने और देर से घर लौटने पर डांटते थे।

लड़की ने कोल्लम में पढ़ाई के दौरान दूसरे किशोरों से दोस्ती की थी। पुलिस को शक है कि जब उसे पता चला कि उसके दादा घर पर अकेले हैं, तो उन्होंने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या चोरी किए गए पैसे और कीमती सामान का इस्तेमाल इन चीजों को खरीदने के लिए किया जाना था। किराए के घर के पास शिवनकुट्टी की बेटियों के लिए दो घर बन रहे थे।

शिवनकुट्टी पिछले कुछ दिनों से किराए के घर में अकेले रह रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ अस्पताल में थीं, जिसे डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। उनकी दूसरी बेटी शशिकला विदेश में रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका शव हरिपाद तालुक अस्पताल में है और अलाप्पुझा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा।