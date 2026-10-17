केरलम एक्साइज विभाग का बड़ा कारनामा, ड्रग्स केस के भगोड़े आरोपी को अबू धाबी से लाया गया भारत

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के आबकारी विभाग को तस्करी से जुड़े मामले में बड़ी सफलता मिली है। तिरुवनंतपुरम के अट्टीपरा का रहने वाला शॉन सुनील ब्रेट (24), जो 2023 में दर्ज MDMA बरामदगी मामले में आठवां आरोपी है, उसे विदेश में तलाशने के प्रयासों के बाद अबू धाबी से वापस केरलम लाया गया है।

आबकारी आयुक्त सीरम सांबाशिवा राव ने शनिवार को जानकारी दी कि आबकारी विभाग (Excise Department) के इतिहास में पहली बार है, जब बरामदगी से जुड़े एक मामले के आरोपी को विदेश से प्रत्यर्पित करके वापस लाया गया है। अबू धाबी से लाया गया भारत आबकारी आयुक्त ने पत्रकारों को बताया, 'यह मामला 2023 का है, जब पुलिमथ के पास नेट्टा जंक्शन पर अधिकारियों ने लगभग 155 किलोग्राम गांजा और 70 ग्राम MDMA जब्त किया था।' MDMA (3,4-मिथाइलीनडाइऑक्सीमेथामफेटामाइन) एक सिंथेटिक ड्रग है जो स्टिमुलेंट (उत्तेजक) और साइकेडेलिक (एनटैक्टोजेन) दोनों की तरह काम करता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में 'एक्स्टसी' या 'मॉली' कहा जाता है। आयुक्त सीरम सांबाशिवा राव ने बताया, 'मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसे आबकारी अपराध शाखा को सौंप दिया गया था। जांच के दौरान अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ब्रेट फरार रहा और देश छोड़कर चला गया। ब्रेट के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था।'