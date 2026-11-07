केरलम: लूट का आरोप लगाने वाला डॉक्टर खुद बलात्कार के केस में फरार, फोन से मिले 10 महिलाओं के वीडियो

डिजिटल डेस्क, तिरुवतंपुरम। केरलम में एक अभिनेत्री से जुड़े मारपीट और लूटपाट के मामले ने एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। मामले में जिस डॉक्टर ने पहले अभिनेत्री और उसके साथियों पर खुद के साथ मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया था।

अब पुलिस की जांच में उसी डॉक्टर पर कई महिलाओं के यौन शोषण का शक गहरा गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर तब से फरार है जब शुक्रवार को उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। क्या था पहला मामला? बता दें कि कुछ दिन पहले 2 नवंबर को कोच्चि के पोन्नुरुन्नी इलाके में एक फ्लैट पर डॉक्टर के साथ मारपीट और 3 लाख रुपये के दो महंगे मोबाइल फोन लूटने की घटना सामने आई थी।

डॉक्टर ने पुलिस को बताया था कि उसे एक मरीज का इलाज करने के बहाने फ्लैट पर बुलाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने अभिनेत्री और उसके दो अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया था।

अब क्या हुआ नया खुलासा? इस बात को ऐसे समझिए कि गिरफ्तार की गई अभिनेत्री के एक रिश्तेदार ने पलटवार करते हुए उसी डॉक्टर के खिलाफ इन्फोपार्क पुलिस स्टेशन में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे शराब और नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर उसका यौन शोषण किया।

डॉक्टर के फोन से मिले आपत्तिजनक वीडियो जांच के दौरान पुलिस ने डॉक्टर के मोबाइल फोन से एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को उसके फोन से 10 से अधिक महिलाओं के वीडियो मिले हैं। पुलिस को शक है कि वीडियो में दिख ज्यादातर महिलाएं या तो खुद उस डॉक्टर की मरीज थीं या उनकी रिश्तेदार थीं। यानी इलाज के लिए डॉक्टर के पास आने वाली महिलाओं का उसने कथित तौर पर फायदा उठाया।

जांचकर्ताओं का यह भी मानना है कि महिलाओं को बेहोश करने या अचेत करने के लिए शराब के अलावा कुछ साइकोट्रॉपिक (मनोप्रभावी) दवाओं का इस्तेमाल किया जाता था। अब चल रही हैं दो जांच गौरतलब है कि इस पूरे मामले ने अब दो अलग-अलग आपराधिक जांचों का रूप ले लिया है। पहली जांच डॉक्टर पर हुए हमले और लूटपाट के मामले की। दूसरी जांच डॉक्टर द्वारा महिलाओं के यौन शोषण और आपत्तिजनक वीडियो से जुड़े मामलों की।