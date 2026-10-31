8 साल के प्रेम प्रसंग के बाद दर्दनाक अंत... कर्नाटक में प्रेमिका के परिवार वालों की पिटाई से आहत युवक ने दी जान

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के उडुपी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां अजर्काड स्थित सरकारी जिला अस्पताल के टॉयलेट में 27 साल के एक युवक ने आत्महत्या कर ली।

आरोप है कि यह कदम उसने अपनी प्रेमिका के परिवार वालों द्वारा की गई बेरहमी से पिटाई और धमकियों से तंग आकर उठाया। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, मृतक 27 वर्षीय प्रदीप पिछले आठ साल से एक युवती के साथ रिश्ते में था।

प्रेमिका के भाई ने किया अपहरण पीड़ित के बड़े भाई दिलीप कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, 27 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे जब प्रदीप अपने घर नाइरकोडी पैदल लौट रहे थे, तभी युवती के भाई प्रसन्ना, सुधीर, शैलेश, सनथ, कृष्णा, सुजय और अन्य लोग तीन कारों में सवार होकर आए और उन्हें जबरन युवती के घर ले गए।

बेरहमी से युवक को पीटा आरोप है कि घर ले जाकर प्रसन्ना ने प्रदीप की टांगों और पीठ पर बुरी तरह वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। साथ ही, उनके साथ आए अन्य लोगों ने भी लकड़ी के डंडों से उनकी जमकर पिटाई की।

दोस्तों के पहुंचने पर रुका हमला मिली जानकारी के अनुसार जब भाई दिलीप को इस घटना की भनक लगी, तो उन्होंने अपने दोस्तों को प्रदीप का पता लगाने भेजा। दोस्तों ने वहां पहुंचकर देखा कि आरोपी प्रदीप को गालियां दे रहे हैं और पीट रहे हैं। हालांकि, दोस्तों को देखकर उन्होंने मारपीट रोकी।

अस्पताल में भर्ती और आत्महत्या का कदम अगले दिन दिलीप को पता चला कि प्रदीप को इलाज के लिए अजर्काड के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब दिलीप अस्पताल पहुंचे, तो प्रदीप ने उन्हें पूरी आपबीती सुनाई और बताया कि युवती और उसके भाइयों ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है।

इस घटना के बाद से प्रदीप भारी मानसिक तनाव और सदमे में था। आखिरकार, 30 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके प्रदीप ने अस्पताल के टॉयलेट के अंदर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।