कर्नाटक में खौफनाक वारदात, SSB जवान ने गर्लफ्रेंड को झरने पर ले जाकर किया मर्डर

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को चार साल तक शादी का झांसा दिया।

28 अक्टूबर को वे दोनों शादी करने को लेकर बात करने के लिए कर्नाटक के गोकाक झरने पर गए, लेकिन युवक ने गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी।

आरोपी, 29 वर्षीय बसप्पा सतनवर, बेलगावी जिले का रहने वाला है और बिहार में सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 21वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।

शादी करने की बात पर कर दी हत्या

रिपोर्ट्स के मुताबिक, SSB जवान बसप्पा सतनवर और उसकी गर्लफ्रेंड रक्षिता सारिकर दोनों पिछले चार साल से रिलेशनशिप में थे। बसप्पा ने रक्षिता से शादी करने का वादा किया था, लेकिन इसी बात को लेकर अक्सर उनके बीच झगड़े होते रहते थे।