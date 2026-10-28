कर्नाटक MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, चारों सीटों पर जीता BJP-JDS गठबंधन

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक विधान परिषद चुनावों में राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। MLC चुनावों में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) के गठबंधन ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की है।

कर्नाटक में 23 अक्टूबर को चार सीट पर हुआ विधान परिषद का चुनावों NDA गठबंधन सहयोगियों BJP और JD (S) के बीच तालमेल की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इस चुनाव के नतीजों में ये गठबंधन 100 प्रतिशत नंबर से पास हुआ है।