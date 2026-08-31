'इस्लाम सबसे बेहतर है', कर्नाटक के मंत्री के बयान पर बवाल, बीजेपी ने की हिंदुओं से माफी की मांग

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण कर्नाटक के एक मंत्री के इस्तीफे के ठीक दो दिन बाद, बीजेपी ने रविवार को डीके शिवकुमार की कैबिनेट के एक और मंत्री का इस्तीफा मांगा। पार्टी ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे अपने उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी से हिंदू समुदाय से माफी मंगवाएं या उनका इस्तीफा लें, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को दूसरे धर्मों से बेहतर बताया है।

कोप्पल जिले के कुकनूर शहर में बोलते हुए, रायरेड्डी ने इस्लाम को एक महान और बहुत मानवीय धर्म बताया। उन्होंने कहा कि यह धर्म विज्ञान पर आधारित है और लोगों को जीने का तरीका सिखाता है। हालांकि, इसके बाद उन्होंने जो कहा, उससे BJP नाराज हो गई।

इस्लाम बाकी सभी धर्मों से बेहतर- बसवराज रायरेड्डी मंत्री ने कहा, 'जो लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, वे इसके बारे में गलत धारणाएं बनाते हैं और गलत राय कायम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस्लाम बाकी सभी धर्मों से बेहतर है क्योंकि इसकी शुरुआत इंसानियत से होती है।'

उन्होंने आगे कहा, 'देखिए, कुरान के बारे में... मैंने अब्राहमिक धर्मों का बहुत अध्ययन नहीं किया है, और हालांकि मैं अक्सर मंदिरों या मठों में नहीं जाता, लेकिन मैं धर्मों और अलग-अलग इतिहास का अध्ययन करता हूं। इसीलिए मैं अब्राहमिक धर्मों को देखता हूं।'

BJP ने की माफी की मांग कर्नाटक BJP प्रमुख आर. अशोक ने इन टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री से तुरंत जवाब मांगा। उन्हें लगा कि मंत्री की टिप्पणियों ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। आर. अशोक ने डीके शिवकुमार के अक्सर मंदिरों में जाने का भी जिक्र किया।

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'डीके शिवकुमार, क्या आपकी कांग्रेस सरकार की इस हिंदू-विरोधी सोच का कोई अंत नहीं है? आप सुबह-सुबह मंदिरों में जाने और कैमरों के सामने भक्ति दिखाने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब आपकी ही कैबिनेट का कोई मंत्री सनातन हिंदू धर्म और मंदिरों के बारे में अपमानजनक बयान देता है, तो आप चुप क्यों रहते हैं?"

रायरेड्डी माफी मांगे या इस्तीफा दें- बीजेपी उन्होंने मांग की कि अगर बसवराज रायरेड्डी माफी नहीं मांगते हैं तो उनका इस्तीफा लिया जाए। उनकी यह मांग मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे के दो दिन बाद आई है। नागेंद्र ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर BJP के हमले के बाद दो साल में दूसरी बार इस्तीफा दिया था।

बीजेपी नेता ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी के घमंडी बयानों को ध्यान से सुनें। 'मैं मठों या मंदिरों में नहीं जाता' कहकर उन्होंने राज्य के लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्रों का अपमान किया है। 'इस्लाम दूसरे धर्मों से बेहतर है' जैसे बयान देकर उन्होंने सनातन धर्म को नीचा दिखाया है।"

उन्होंने कहा कि हमारी मांग साफ है, सबसे पहले, बसवराज रायरेड्डी को अपने बयान वापस लेने चाहिए और राज्य के सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। अगर वह ऐसा करने को तैयार नहीं हैं, तो शिवकुमार को उन्हें कैबिनेट से हटाने का अपना संकल्प दिखाना होगा।