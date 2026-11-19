पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने केंद्र से राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर ई20 कार्यक्रम की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जांच में कुछ पेट्रोल पंपों से लिए गए नमूनों में एथनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाई गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार एथनॉल मिश्रण के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्धारित मात्रा से अधिक मिश्रण और उपभोक्ताओं के हितों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेगी।

कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री अरशद ने 17 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में राज्यभर में की गई जांच और प्रयोगशालाओं के परीक्षणों के नतीजे साझा किए।