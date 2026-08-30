कर्नाटक में परीक्षा घोटाले को लेकर एक्शन, हिरासत में लिए गए IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) द्वारा आयोजित वेटनरी ऑफिसर परीक्षा में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को हिरासत में लिया गया है।

2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी गंगवार को शनिवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके कारण उन्हें हिरासत में लिया गया।