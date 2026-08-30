जयपुर में पावर कट के बाद NEET-PG की परीक्षा स्थगित, 5 सितंबर को दोबारा होंगे एग्जाम
जयपुर के आईओएन डिजिटल जोन केंद्र पर नीट-पीजी 2026 की परीक्षा बिजली कटौती के कारण स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 5 सितंबर को दोबारा आयोजित होगी।
HighLights
जयपुर में नीट-पीजी 2026 परीक्षा स्थगित हुई
परीक्षा केंद्र पर बिजली कटौती बनी वजह
प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर को परीक्षा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड (NBEMS) ने राजस्थान के जयपुर स्थित आईओएन डिजिटल जोन (सीतापुरा) केंद्र पर नीट-पीजी 2026 की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब इस केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, परीक्षा केंद्र पर बिजली कटौती की समस्या को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है।
2 घंटे में 10 बार बाधित हुआ एग्जाम
छात्रों के अनुसार, परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होनी थी। एग्जाम शुरू होने के बाद दो घंटे के भीतर करीब 10 बार एग्जाम बाधित हुआ। सिस्टम बार-बार बंद होने के बाद कुछ कंप्यूटर्स को फिर से स्टार्ट करने के बाद स्क्रीन पर 3 से 4 सवाल ही दिखाई दिए।
हंगामा के बाद एग्जाम कैंसिल
छात्रों का आरोप है कि सेंटर के स्टाफ ने इसको कोई तकनीकी कारण नहीं बताया। इसको लेकर छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा को बढ़ता देख परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। अब इस केंद्र पर 5 सितंबर को फिर से परीक्षा होगी।
एग्जाम देने पहुंचे छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा के बीच में कई बार अधिकारियों को बुलाने की मांग की गई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी।
1,111 केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा
राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) के अनुसार, नीट-पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देश के 1,111 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें कुल 2,73,096 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 2,65,980 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2,63,535 छात्रों की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई।
जयपुर के सीतापुरा केंद्र पर विवाद
जयपुर के सीतापुरा स्थित iON डिजिटल ज़ोन (टेस्ट सेंटर नंबर 41682 और 41683) में तकनीकी गड़बड़ी और बिजली गुल होने के कारण अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर पाए। इसके लिए सीधे तौर पर परीक्षा कराने वाली एजेंसी TCS की चूक को जिम्मेदार माना गया है।
प्रभावित अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 5 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे से केवल जयपुर (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी। बोर्ड जल्द ही इन अभ्यर्थियों के लिए नए परीक्षा केंद्र की जानकारी साझा करेगा।