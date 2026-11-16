कर्नाटक में माता-पिता की लड़ाई में बीच-बचाव करने बेटे को बड़ा भारी, रॉड से पीट कर 16 साल के लड़के की हत्या

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के तुमकुरु में, माता-पिता के बीच हो रही बहस में बीच-बचाव करने पर, एक 16 साल के लड़के की उसके ही पिता ने कथित तौर पर रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार, 15 नवंबर को तुमकुरु के चौडानायकानापाल्या गांव में हुई।

आरोपी नंजे गौड़ा शराब पीने का आदी था और अक्सर पत्नी से झगड़ता रहता था। रविवार को भी उनके बीच ऐसा ही झगड़ा हुआ, जिसे रोकने के लिए उनका बेटा सुनील बीच में आ गया। रॉड से पीट-पीटकर बेटे की हत्या का आरोप इससे नाराज होकर गौंडा ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, बेटे को अपने साथ घर के अंदर बंद कर लिया और कथित तौर पर रॉड से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।