कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद बनाए गए CBI के नए डायरेक्टर, 25 मई को खत्म होगा मौजूदा डायरेक्टर का कार्यकाल

नई दिल्ली: कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को दो साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के IPS अधिकारी सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। CBI के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। इसी दिन सूद जॉइन कर सकते हैं।

Praveen Sood, 1986 batch Karnataka Cadre officer and DGP of the state will be the new CBI Director. pic.twitter.com/tRnQS0jLSx