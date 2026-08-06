कर्नाटक: वॉलीबॉल मैच खेलते हुए 10वीं क्लास के छात्र की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 15 साल का बच्चा वॉलीबॉल खेलते-खेलते अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना CCTV में भी रिकॉर्ड हुई।

लड़के की पहचान दक्षिण कन्नड़ जिले में सुरथकल के पास सुरिंजे के कोटे बोलारू स्थित सरकारी हाई स्कूल के SSLC (10वीं क्लास) के छात्र लिखित अमीन के तौर पर हुई है। वॉलीबॉल खेलते-खेलते हुई 15 साल के बच्चे की मौत 10वीं क्लास में पढ़ने वाला ये लड़का लिखित अमीन सुरिंजे के खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह वॉलीबॉल कोर्ट पर गिर पड़ा।