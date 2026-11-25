डिजिटल डेस्क, कन्नूर। केरलम के कन्नूर में कोर्ट ने बुधवार को तीन आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं को 2016 में सीपीआई(एम) एक्टिविस्ट सी.वी. धनराज की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

तलिपरम्बा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.एन. प्रशांत ने 23 नवंबर को टी.पी. बीजू, एम. विपिन और एम. वैशाख को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने 16 अन्य आरोपितों को बरी कर दिया।

इन तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना धनराज के परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी और मां को दिया जाए।

इसके अलावा, अदालत ने अन्य धाराओं के तहत प्रत्येक दोषी को कुल पांच साल और चार महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई। विशेष लोक अभियोजक सी.के. श्रीधरन ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा उनकी अन्य जेल की सजाएं पूरी होने के बाद शुरू होगी।

यदि वे जुर्माना नहीं भर पाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भी काटनी होगी। एझिमाला में सीपीआइ(एम) के शाखा सचिव धनराज की 11 जुलाई 2016 को हत्या कर दी गई थी। उस समय वे पयन्नूर के पास रामंथली में अपने घर लौट रहे थे।