डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में अपने ज्वाला MK-1 ऑटोनॉमस काउंटर-ड्रोन माइक्रो-मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण छोटे मानवरहित हवाई खतरों से निपटने के लिए एक नए स्वदेशी हार्ड-किल विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

कंपनी का दावा है कि यह प्रणाली 2 से 5 किलोमीटर की दूरी और 50 मीटर से 5,000 मीटर की ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन ड्रोन्स को सटीकता से निशाना बना सकती है। इंटीग्रेटेड एंगेजमेंट आर्किटेक्चर ज्वाला MK-1 को एक इंटीग्रेटेड एंगेजमेंट आर्किटेक्चर के माध्यम से विकसित किया गया है, जो दुश्मन के मानवरहित हवाई वाहनों का पता लगाने, उनकी पहचान करने, उन्हें वर्गीकृत करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता GRID नामक प्रणाली है, जो आईजी डिफेंस द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मिशन ऑटोनॉमी और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है।

यह सॉफ्टवेयर अलग-अलग सेंसर से मिले डाटा को इकट्ठा करता है, संभावित लक्ष्यों की पहचान और वर्गीकरण करता है, मिशन से जुड़े निर्णयों में सहायता प्रदान करता है और पूरी कार्रवाई में प्रभावी समन्वय स्थापित करता है। कंपनी के अनुसार, इस माइक्रो-मिसाइल में आगे बढ़ने की शक्ति और उड़ान के दौरान बेहतर नियंत्रण के लिए डुअल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और एयरोडायनामिक फिन कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें प्री-फ्रैगमेंटेड हाई-एक्सप्लोसिव वारहेड और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगाया गया है, जिसकी मदद से मिसाइल सीधे लक्ष्य से टकराने के बजाय उसके करीब पहुंचते ही विस्फोट कर सकती है।

ट्रक के साथ जोड़ा गया लॉन्चर इसका लॉन्चर एक ट्रक पर आधारित मल्टीपल-कैनिस्टर सिस्टम है, जिसे 4x4 वाहनों के साथ जोड़ा गया है। इससे इसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और परिस्थितियों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। यह क्षमता ड्रोन स्वार्म यानी ड्रोनों के झुंड के खिलाफ काफी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि वारहेड के फटने से निकलने वाले टुकड़े मलबे का एक ऐसा घेरा बना देते हैं, जो आसपास उड़ रहे अन्य ड्रोन्स को भी नष्ट करने में सक्षम है।

आधुनिक युद्धक्षेत्र में निगरानी, टोह लेने और सैन्य ठिकानों या कर्मियों पर हमले के लिए सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के हालिया संघर्षों ने यह स्पष्ट किया है कि सस्ते मानवरहित विमान किस प्रकार सेनाओं को महंगे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर खर्च करने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में एक समर्पित माइक्रो-मिसाइल सिस्टम हार्ड-किल का अधिक किफायती विकल्प बन सकता है।

हालांकि, प्रति हमले इसकी वास्तविक लागत और परिचालन प्रभावशीलता को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। काउंटर-ड्रोन तकनीकों पर काम देश में काउंटर-ड्रोन तकनीकों पर कई स्तरों पर काम चल रहा है। सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स मिलकर भार्गवास्त्र माइक्रो-मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहे हैं। वहीं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डायरेक्टेड-एनर्जी वेपन्स के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सॉफ्ट-किल तकनीकों पर काम कर रहा है।

ये सभी प्रणालियां अलग-अलग तरीकों से ड्रोन्स को बाधित या खत्म करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना ड्रोन को मार गिराने के लिए L-70 और Zu-23 जैसी एयर डिफेंस गन का भी उपयोग कर रही है, जो ड्रोन्स को गिराने का एक प्रभावी माध्यम हैं।

आईजी डिफेंस अन्य प्रणालियों पर भी काम कर रही है, जिनमें KAL (लंबी दूरी का वन-वे अटैक और लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम) और T-SHOOL (बीम-आधारित इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम) शामिल हैं। कंपनी इन प्लेटफॉर्म्स को अपने GRID आर्किटेक्चर के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है।