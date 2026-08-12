जस्टिस वर्मा घर में मिले नोटों पर नहीं दे पाए जवाब, समिति की फाइनल रिपोर्ट लोकसभा में पेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा की जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया है। उनके सरकारी आवास से बिना हिसाब-किताब वाला कैश मिलने के आरोपों के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

लोकसभा की जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट में कई ऐसी बातें बताईं, जिनसे उन्हें दोषी ठहराया गया।

सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश

लोकसभा में आज बुधवार को मामले की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया, 'नई दिल्ली में 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित सरकारी आवास के स्टोररूम में 500 रुपये के नोटों की बड़ी और बिना हिसाब-किताब वाली रकम मिली थी।'

रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'जस्टिस यशवंत वर्मा इन नोटों के वहां होने, उनके स्रोत या उनके मालिकाना हक के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए।' जांच समिति ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि 'कानूनी तौर पर सील करने और जांच करने से पहले स्टोररूम में रखे सामान से छेड़छाड़ की गई थी। इसके बाद में उन नोटों का न मिलना भी एक अनसुलझी बात है।'